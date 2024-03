Folle rissa in piazza: si picchiano a calci e pugni, due ragazzi in ospedale

Un apprezzamento di troppo a un ragazza, la risposta di lei e poi l’intervento del fidanzato. Sarebbe stata questa, stando a una primissima ricostruzione, la miccia che ha fatto scattare la rissa avvenuta, nel pomeriggio di ieri (sabato 9 marzo) nel centro di Gardone Val Trompia. Poco dopo le 15, piazza Martiri della Libertà si è trasformata in un ring: due comitive di giovani si sono affrontate - senza esclusione di colpi - a suon di calci e pugni.

Botte da orbi, ma pure inseguimenti: i contendenti si sarebbero infatti rincorsi fino al parco del Mella. Uno dei partecipanti, per sfuggire alla violenza, avrebbe pure cercato riparo in un bar. Il bilancio è di due feriti, non gravi: un ragazzo di 24 e uno di 25 che avrebbe riportato escoriazioni e contusioni e, dopo le prime cure prestate dai volontari di Villa Carcina, sono stati accompagnati all’ospedale Civile di Brescia per le medicazioni del caso.

Momenti concitati che i carabinieri e la polizia locale di Gardone Val Trompia ora dovranno ricostruire nei dettagli: alcuni dei partecipanti alla maxi-zuffa sarebbero già stati identificati, e ascoltati, dai militari. I loro racconti sarebbero però discordanti: a fare luce sulla vicenda saranno anche le immagini delle telecamere della zona.

All’origine del pestaggio ci sarebbe, come detto, un commento di troppo a una ragazza: lei avrebbe risposto per le rime e poi sarebbe intervenuto anche il suo fidanzato. La lite tra i due giovani si è presto allargata, sfociando nella rissa poi sedata dagli agenti della Locale e dai Carabinieri. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti: attoniti e spaventati hanno assistito al pestaggio e chiamato il numero unico per le emergenze.