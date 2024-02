Divieto di avvicinare l'ex moglie, ma l'aspetta fuori dalla scuola del figlio

Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie, con tanto di braccialetto elettronico, presentandosi addirittura fuori dalla scuola frequentata dal figlio: è qui che, appunto, violando la misura cautelare a cui era stato sottoposto (per il reato del stalking) ha abbordato la sua ex, facendo scattare così la procedura del codice rosso, la legge che prevede l'adozione “accelerata” di provvedimenti di protezione delle vittime per i delitti di violenza domestica e di genere.

Arrestato un'altra volta

È dunque finito di nuovo in manette, rintracciato poco dopo i fatti dai carabinieri di Gambara, il 37enne già nel mirino della giustizia per gli atti persecutori e i maltrattamenti di cui si sarebbe reso responsabile ai danni dell'ex moglie. Per quanto fatto in passato, come detto, era stato già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, indossando il braccialetto elettronico che ne testimonia i movimenti.

A seguito dell'ultimo episodio, lo scorso fine settimana, è stato raggiunto dai militari e subito trasferito in carcere: qui è rimasto fino a lunedì mattina, quando è stato trasferito in tribunale per la direttissima con la quale è stato convalidato il suo arresto. Prima agli arresti domiciliari, poi di nuovo in carcere per l'immediata richiesta della magistratura.