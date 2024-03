Linea Alta Velocità: abbattuto il diaframma della galleria

Alle ore 15:00 di ieri, nel cantiere di Calcinato è stato abbattuto con successo il diaframma della galleria e sono state ultimate le attività di scavo di una delle opere della nuova tratta ferroviaria Alta Velocità tra Brescia Est e Verona.

La realizzazione del tratto rientra fra le opere finanziate dal PNRR, e rappresenta uno dei tasselli del "Core Corridor Mediterraneo" che collegherà i porti del sud della penisola iberica con l’Europa orientale, passando per il sud della Francia, l’Italia settentrionale, la Slovenia e la Croazia. Incaricati dei lavori sono operai e tecnici del Consorzio Cepav due, costituito da Saipem, Impresa Pizzarotti e ICM, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana con l’alta sorveglianza e la direzione lavori a cura di Italferr, società entrambe appartenenti al Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane.

Con l’abbattimento del diaframma è stato completato lo scavo della galleria naturale dalla lunghezza di circa 230 metri. La galleria, composta da una canna singola a doppio binario, è stata realizzata con uno scavo in sotterraneo con metodo tradizionale, partendo dal lato Verona. I lavori di realizzazione della galleria sono iniziati nel febbraio 2023, affidati con gara ad evidenza europea, dal Consorzio Cepav due al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo mandataria Conpat Scarl.

Gli interventi di completamento proseguiranno nei prossimi mesi con il rivestimento definitivo della galleria naturale e con la realizzazione delle gallerie artificiali lato est e ovest, e si concluderanno con la posa dell’armamento ferroviario e l’installazione tecnologica.

La linea AV/AC Brescia Est -Verona, sviluppandosi per lo più in affiancamento all’autostrada A4 Milano – Venezia e alla linea ferroviaria convenzionale, attraversa le Regioni Lombardia e Veneto, 11 comuni nelle province di Brescia, Verona e Mantova (quest’ultima per le sole opere di viabilità stradale) e prevede la realizzazione di un tracciato ferroviario di circa 48 km, compresi i 2,2 km dell’interconnessione “Verona Merci” di collegamento con l’asse ferroviario Verona – Brennero.

Il completamento della linea Milano – Verona, di cui è già in esercizio dal 2007 il tratto Milano–Treviglio e dal 2016 la tratta Treviglio–Brescia, garantirà una circolazione più regolare, riducendo le interferenze fra i vari flussi e aumentando la capacità di traffico nei nodi ferroviari di Brescia e Verona, con benefici sulla puntualità sia dei servizi a lunga percorrenza sia di quelli regionali nonché del trasporto merci.