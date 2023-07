Malore improvviso mentre lavora: i colleghi lo trovano morto

È morto a 65 anni dopo una giornata di lavoro al cantiere Tav di Campagna di Lonato, stroncato da un infarto probabilmente causato dal gran caldo - martedì picchi di oltre 35 gradi: lo hanno trovato ormai esanime nel suo alloggio – al cantiere di Campagna ci sono decine di casette prefabbricate per gli operai in trasferta – e nulla hanno potuto, purtroppo, i tempestivi soccorsi.

La vittima è Gabriele Lucido, 65enne originario della Campania e in trasferta sul Garda per lavoro. A dare l’allarme al 112, poco prima delle 21, i colleghi che l’avrebbero trovato privo di sensi. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida – sul posto in pochi minuti l’automedica, l’infermierizzata e un’ambulanza della Croce Bianca – ma non c’è stato più niente da fare. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Desenzano.