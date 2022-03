Prova a derubare viaggiatore in stazione, ne nasce una colluttazione: due in ospedale

In paziente attesa transitava sulla banchina della stazione in cerca della preda giusta. Una volta che un viaggiatore piemontese ha perso di vista il borsello, si è avventato per prenderlo, ma gli è andata decisamente male. È successo nel pomeriggio di giovedì, 17 marzo, alla stazione ferroviaria di Rovato.

Lì un 23enne di Pontoglio, nato in Marocco ma con la cittadinanza italiana, ha rubato il borsello che il viaggiatore aveva appoggiato alla valigia. Accortosi del furto, il piemontese in compagnia dell'amico che era con lui si è messo all'inseguimento del ladro. Una volta raggiunto, è nata una colluttazione, interrotta solo dall'arrivo dei carabinieri di Rovato, coadiuvati poi dai colleghi di Chiari.

Per la colluttazione - che ha obbligato i due viaggiatori a recarsi in ospedale per le ferite riportate - l'arresto si è tramutato in rapina impropria: dopo una notte in caserma, venerdì l'arresto è stato convalidato.