Al supermercato col figlioletto, nel passeggino merce rubata per 300 euro

In trasferta nel Bresciano per svaligiare un supermercato: i carabinieri di Rudiano hanno arrestato due donne, colte in flagrante sabato pomeriggio alla Conad di Palazzolo sull'Oglio da cui avevano sottratto merce per un valore di oltre 300 euro. Per farlo si erano attrezzate portando con sé un bimbo di circa 2 anni, probabilmente figlio di una delle due, con il passeggino: e proprio nel passeggino avevano nascosto i generi alimentari e di profumeria appena sottratti.

Fermate all'uscita

Sono state beccate (e fermate) all'uscita, quando è suonato l'allarme del dispositivo antitaccheggio: le guardie di sicurezza del supermercato hanno subito allertato il 112 e i carabinieri sono intervenuti in pochi minuti. I militari le hanno accompagnate in caserma, dove sono state identificate (diversi i precedenti a loro carico) e arrestate: dopo una notte in guardina, l'arresto è stato convalidato per direttissima. Le due donne sono state rilasciate, ma non potranno fare ritorno in provincia di Brescia. Il bimbo che era con loro è stato affidato ai parenti.