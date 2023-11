Escono per andare dal figlio disabile e i ladri svaligiano la casa: è la terza volta

Il momento che più di ogni altro preferiscono della settimana, che si è trasformato in un incubo. Colpa dei ladri, che per la terza volta hanno fatto visita a una famiglia nella giornata di venerdì. Succede nella Bassa, a Calvisano, nell'abitazione di Luciano Binosi, presidente e legale rappresentante dell'associazione “Il Sorriso - Gruppo per l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”. La notizia è raccontata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Ogni venerdì pomeriggio Luciano e la moglie si recano, assieme, a ritirare il figlio disabile, che trascorre la settimana presso una struttura di accoglienza. Il viaggio non dura a lungo, ma evidentemente il tempo sufficiente ai ladri per entrare nell'abitazione e cercare un bottino da portare via. Il tutto è già successo ben tre volte, l'ultima delle quali due giorni fa.

I ladri hanno provato a scardinare diversi infissi prima di riuscire ad entrare dalla porta d'ingresso. Una volta all'interno, indisturbati, hanno prelevato alcuni monili e un orologio.