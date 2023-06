Mentre i volontari smontano la festa i ladri rubano l'incasso: via con 10mila euro

Una leggerezza costata cara, carissima: l'incasso di una festa appena conclusa si è volatilizzato per colpa di ladri senza cuore. È successo a Borgosatollo, al termine della Sagra delle rane, manifestazione molto sentita, che quest'anno ha coinciso con l'attribuzione del marchio De.Co. per due piatti della tradizione, il risotto alle rane e le rane fritte.

Andata in scena lo scorso fine settimane, la Sagra ha attirato moltissimi visitatori, attratti dalle pietanze culinarie, dalla musica, e dalla voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, fino al momento di smontare la festa. Mentre i volontari, attorno all'una di notte, tra domenica e lunedì, erano alle prese dello smontaggio del palco, ignoti ladri hanno prelevato lo zainetto con l'incasso della Sagra. In totale si tratta di circa 10 mila euro.



Stando a quanto riportato da Bresciaoggi, i sospettati all'origine del furto sarebbero individui giunti sul posto a bordo di una Citroen C4 Picasso. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno vagliano le riprese delle videocamere di sicurezza installate nella zona. Per cercare di alleviare la tristezza per il furto subìto, e coprire le spese da saldare, sabato 1 e domenica 2 luglio sarà organizzata una replica della festa, chiamata «Remember sagra delle rane».