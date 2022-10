Ben vestite e gentili, si fingono clienti e rubano 20mila euro di orecchini in una gioielleria

Una ventenne e una trentenne, ben vestite, dai modi gentili, educate, hanno detto che una di loro era in procinto di sposarsi, mentre l'altra sembrava essere in dolce attesa. Questo l'identikit di due donne, finte clienti, ma vere ladre, che hanno sotratto orecchini per un valore di 20mila euro da una gioielleria del centro storico di Sirmione. La storia è raccontata dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Un paio di settimane fa, mercoledì 28 settembre, le due donne hanno fatto ingresso nella gioielleria, dove si sono fermate a lungo, circa un'ora. Dopo aver visionato diversi gioielli - dicendo che sarebbero serviti per l'imminente matrimonio - approfittando di un attimo di distrazione della commessa una delle due ha afferrato un astuccio contenente sei paia di orecchini e se l'è infilato sotto la gonna, probabilmente in una tasca interna. Subito dopo le due hanno lasciato il negozio. Appena uscite, la commessa si è accorta del furto e si è precipitata all'esterno, riuscendo a raggiungere una delle due ladre che però l'ha spintonata facendola cadere a terra.

Lanciato l'allarme, i carabinieri si sono messi sulle tracce delle donne, non riuscendo però a intercettarle. A distanza di due settimane, nei giorni scorsi i militari analizzando le riprese delle videocamere installate a Colombare sono riusciti - confrontando le immagini dell'inpianto di videosorveglianza della gioilelleria - a individuare le ladre a bordo di un'utilitaria. Si tratterebbe di due ragazze nomadi residenti fuori provincia. Le due donne non sono ancora state trovate.