Ladro scatenato in due supermercati: ruba dolci e alcolici per 2.000 euro

Ruba in due supermercati nella provincia di Brescia, ma viene fermato a Grumello del Monte – nella Bergamasca – con tutta la refurtiva da poco sottratta: protagonista un 29enne rumeno, incensurato e senza fissa dimora, ora denunciato per furto aggravato.

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno fermato una Citroën che procedeva con andatura sospetta: all’interno dell’auto i militari hanno trovato 55 bottiglie di superalcolici, dolciumi e altri generi alimentari, il tutto per un valore di 2mila euro.



Il 29enne non ha fornito alcuna spiegazione sulla merce in suo possesso e, nell'arco di pochi minuti, le forze dell’ordine hanno scoperto che – in giornata – erano stati messi a segno due furti nei supermercati Conad di Capriolo e Iseo. Grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno potuto risalire all’artefice: il 29enne fermato, subito deferito all’autorità giudiziaria.