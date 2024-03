Denunciato per furto di cellulare, esce dalla caserma e viene a sua volta derubato

Doppio furto, doppia denuncia. Gli agenti dell'Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia hanno avuto un bel daffare nel pomeriggio di ieri, sabato 16 marzo, per badare a due uomini di Gavardo che a vicenda si sono rubati il cellulare.

I fatti. Nel primo pomeriggio gli agenti sono stati chiamati per una discussione in corso tra due persone all'interno di una struttura privata. Dopo avere riportato la calma, gli agenti hanno cercato di capire cosa fosse successo, e hanno scoperto che uno dei due si era appropriato del telefono dell'altro, e non lo voleva assolutamente restituire. Da qui la denuncia per furto.

Portati in Comando per la redazione degli atti di rito, i due protagonisti della vicenda una volta espletate le pratiche se ne sono andati, ma dopo mezz'ora uno dei due, il ladro, si è presentato nuovamente al Comando. Gli agenti pensavano avesse dimenticato qualcosa, invece l'uomo voleva sporgere a sua volta denuncia per furto. Mentre si trovava alla fermata dell'autobus, intenzionato a raggiungere Brescia, è stato avvicinato dal primo derubato, che gli ha strappato il telefono di mano ed è scappato a gran velocità.

Le telecamere hanno ripreso tutto e confermano l'accaduto. Gli agenti lo hanno così cercato per tutto il paese, senza trovarne traccia. Quando oramai era giunta la sera, l'uomo - probabilmente su consiglio di alcuni amici e sapendo di essere ricercato - si è presentato al Comando con il telefono sottratto qualche ora prima. Anche per lui è scattata l'inevitabile denuncia, per furto con strappo e per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.