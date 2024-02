Nell'officina c'è un'auto rubata: il carrozziere la stava smontando pezzo per pezzo

Auto rubata ritrovata nell'officina di un carrozziere: è qui che il titolare la stava smontando dei pezzi utili per poi rimontarli sulla vettura (stesso modello) di un parente. Per questo motivo è stato denunciato per furto e riciclaggio. Blitz dei carabinieri in una carrozzeria di Grumello del Monte, comune bergamasco a 3 km dalla nostra provincia: nei guai un 62enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, ora indagato in stato libertà per furto di autovettura e riciclaggio, in questo caso per aver distrutto le targhe e i documenti del veicolo al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza della refurtiva.

Il furto e le indagini

L'auto in questione è una Fiat 500 bianca, rubata il 7 febbraio scorso a Bergamo: la denuncia venne sporta alla stazione dei carabinieri di Curno. Tempo pochi giorni e le indagini hanno permesso di ricostruire i movimenti del veicolo rubato, appunto rintracciato all'interno della carrozzeria dove era già sotto i ferri (e senza più targhe e documenti).

Di fronte all'evidenza, il carrozziere non ha potuto fare altro se non ammettere le proprie responsabilità: ha dichiarato di aver rubato la 500 (ma su questo sono in corso ulteriori accertamenti: potrebbe esserci un complice) per recuperare i pezzi da montare su una vettura analoga, di proprietà di un parente, e al contempo di aver distrutto targhe e documenti. Le indagini proseguono.