Notte da incubo: ladro sorpreso in casa dove dormono i bambini

Beccato a rubare in casa, arrestato e già condannato: in manette un 23enne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. È stato preso (letteralmente) con le mani nel sacco venerdì sera dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere, intervenuti in un'abitazione della zona a seguito della chiamata al 112. Il giovane bandito avrebbe atteso l'uscita del proprietario di casa per intrufolarsi nella villa, a quanto pare da tempo presa di mira.

Arrestato dai carabinieri

Dopo aver forzato una finestra, è salito al piano superiore: qui ha ribaltato cassetti, rovistato tra i mobili e aperto armadi, mentre nelle stanze vicine dormivano i familiari del padrone di casa, tra cui due bambini. Chi c'era è stato svegliato dal rumore e ha subito chiamato il 112: il ladro si è dato alla fuga con la refurtiva e ha provato a nascondersi in una dependance non lontano dalla villa del misfatto.

All'arrivo dei carabinieri è stato rapidamente individuato: per lui inevitabili le manette e il trasferimento in carcere. Quanto rubato è stato subito consegnato ai legittimi proprietari. Dopo una notte in guardina è stato giudicato per direttissima: arresto convalidato e condanna a 20 mesi di reclusione. La pena è stata sospesa e (per ora) commutata a 6 mesi di lavori socialmente utili.