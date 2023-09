Coppia (lei incinta) svaligiava le auto: fatale l'ultimo furto da 15mila euro

Arrestati ad agosto nel Bresciano, per una raffica di furti commessi sulle auto in sosta, si sono spostati prima in provincia di Como e poi a Milano per continuare a rubare. Nemmeno il bimbo in arrivo li avrebbe fatti desistere dal replicare un copione collaudato e, a quanto pare, anche piuttosto redditizio.

La coppia di origine cubana - 36 anni lui, 40 lei - è stata fermata nei giorni scorsi nel centro di Milano. A bloccarla sono stati i poliziotti del commissariato centro, che hanno incrociato i due in strada e hanno iniziato a tenerli d'occhio dopo aver notato che si avvicinavano a tutte le macchine di grossa cilindrata. Una volta in via Marina, dopo un pomeriggio intero di "sopralluoghi", il 36enne la 40enne hanno accostato con la loro utilitaria accanto a una Bmw con targa ucraina, hanno spaccato il finestrino e hanno preso una valigia con all'interno 15mila euro di abiti, borse e oggetti di arredo che la vittima aveva comprato durante il suo viaggio in città .Â

I due, però, non hanno fatto in tempo neanche a risalire in auto, che sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti. I poliziotti hanno poi verificato che ci sarebbe sempre la mano della coppia dietro altri due furti avvenuti con modalità identiche a luglio e settembre, quando era stata rubata una valigia con all'interno merce per 7mila euro. Non solo: da veri specialisti del settore, l'uomo e la donna erano già stati arrestati il 13 agosto scorso a Sirmione (dopo avere commesso una ventina di furti) e denunciati il 16 settembre in provincia di Como.

Dopo il processo per direttissima, con convalida dell'arresto, lui è finito a San Vittore e lei ai domiciliari, perché incinta.

Fonte: Milanotoday.it