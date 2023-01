Gli rubano nella notte un trattore da 120mila euro, poi arriva la bella notizia

Ladri di trattori in azione (ancora) nella Bassa Bresciana. Ma stavolta ai banditi non è andata come vorrebbero: grazie alla mobilitazione lanciata dai proprietari, e al pronto intervento dei carabinieri, il mezzo agricolo - un John Deere 6130r da 120mila euro - è stato ritrovato e riportato a casa, anzi in azienda.

Rubato e ritrovato

Il furto è avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso alla cooperativa agricola Agrifutura Group di Fiesse. Un colpo da professionisti: i banditi - almeno in tre, forse anche in quattro - si sono mossi con il buio e hanno caricato il trattore a bordo di un camion, prima di allontanarsi nella notte.

I proprietari avrebbero avvistato almeno due ladri fuggire nei campi: altre persone avrebbero invece avvistato il trattore in movimento, già a bordo del camion, a pochi minuti dal furto. Tempo qualche giorno ed è arrivata la buona notizia: "Il trattore è stato ritrovato - fanno sapere da Agrifutura Group - Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito".