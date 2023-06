Capelli castani ma che erano quasi biondi, gli occhi azzurri come il cielo: "Un piccolo angelo", si legge in uno dei tanti, tantissimi messaggi di cordoglio. È un immenso dolore quello che si racconta per la morte di Evan Giroletti, deceduto a soli 4 anni a causa di un'emorragia celebrale: si è sentito male lunedì, alla scuola materna, è tornato a casa e poi in ospedale, il ricovero a Esine e infine al Civile. Qui purtroppo è sopravvissuto solo poche ore: martedì è arrivata la triste notizia.

A provocare la morte così prematura una rarissima (a quell'età ) emorragia cerebrale, provocata da una ancora più rara patologia. La salma è stata sottoposta all'espianto di organi e cornee, in accordo con la famiglia, e in seguito ricomposta alla Sala del commiato Panighetti di Esine, il paese dove il piccolo abitava con i genitori e i fratelli: visite consentite anche giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 20, il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale del paese.

Il dolore di genitori e fratelli

Il piccolo Evan lascia nel dolore mamma Glenda e papà Andrea, i fratelli Mattia con Chiara e Michael, Gabriel, Diego e Luca, le nonne Luisa e Marietta, gli zii e i cugini. Come detto sono tantissimi i messaggi di cordoglio, da tutta la valle e oltre: "L'Asd Valgrigna Calcio - si legge in una nota pubblicata sui social: c'è anche una foto del piccolo Evan con la casacca della squadra -, gli allenatori, gli atleti e le rispettive famiglie, sono vicini al mister Andrea Giroletti, l'atleta Diego, Glenda, Luca e parenti tutti per la triste scomparsa di Evan. Riposa in pace e tifa per noi da lassù".