Rubano un cellulare in discoteca: "Per riaverlo devi darci 100 euro"

La notte scorsa, gli uomini del Radiomobile di Chiari hanno arrestato in flagranza un 21enne e un 19enne, entrambi bergamaschi, gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e di tentata estorsione. Il fermo è avvenuto con il supporto dei carabinieri di Erbusco e di Rovato, d'intesa con la Procura della Repubblica di Brescia.

Furto ed estorsione

Dopo aver trascorso il sabato sera in una discoteca della bergamasca, un 23enne di origini kosovare si è accorto che il suo cellulare era stato rubato. Nella serata di domenica, il ragazzo ha poi ricevuto una telefonata in cui gli venivano chiesti 100 euro per la restituzione; non ha esitato a contattare le forze dell'ordine.



All'appuntamento per la consegna del denaro, insieme alla vittima i due ladruncoli hanno così trovato anche i carabinieri di Erbusco e Rovato (insieme ai colleghi del Radiomobile di Chiari), che li hanno bloccati appena ricevuto i soldi e consegnato lo smartphone; sono stati entrambi arrestati in flagranza di reato. Adesso sono in attesa di essere processati per direttissima: il processo si terrà nella giornata di oggi.