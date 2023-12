Violento incendio nella notte: case in fiamme, tre famiglie sfollate

Nella notte appena trascorsa, un vasto incendio divampato da una legnaia ha pesantemente danneggiato i tetti di due abitazioni in via Fontane a Esine; tre famiglie sono state sfollate, ma – fortunatamente – non si registrano feriti o intossicati.

L'allarme al 112 è scattato verso le 4. Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di 6 autobotti dei vigili del fuoco, al lavoro per diverse ore non solo per spegnere la fiamme, ma anche per le operazioni di bonifica e di verifica dell'agibilità: un tetto è andato completamente distrutto, mentre un altro è stato danneggiato solo in parte. Per i prossimi giorni, le famiglie dovranno trovare un alloggio sostitutivo.