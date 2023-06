Auto brucia davanti alla pubblicità della ditta 'antincendio': caos traffico

Traffico in tilt stamattina sulla Ss42. Poco prima delle 10, una vecchia Fiat Uno è stata avvolta dalle fiamme dopo il bivio di Esine, in direzione Darfo.

Per fortuna, tutti gli occupanti sono riusciti a lasciare l'abitacolo e non si registrano feriti. In pochi minuti si sono formati code e rallentamenti (poi smaltiti nel corso di circa un'ora), anche perché il tratto è rimasto bloccato per permettere lo spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco.

Alla fine delle operazioni dei pompieri, purtroppo del veicolo è rimasta solo la carcassa carbonizzata.