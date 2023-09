Tutto il paese piange la sua maestra: le lacrime degli amati figli

Il suo volto è impresso nella mente di centinaia di bambini ai quali ha insegnato a leggere e a scrivere e pure trasmesso i principi della cultura cattolica. Ermelina Pallavicini, maestra per decenni della scuola elementare di Calvisano, si è spenta nei giorni scorsi: aveva 79 anni e da tempo lottava contro una malattia.

Il lutto ha colpito l'intera comunità, che si è stretta nel ricordo dell'insegnante che, con passione, ha instillato per tanto tempo l'amore per lo studio ai suoi giovani studenti delle scuole e la fede cattolica agli allievi del catechismo.

In cattedra per decenni, e poi in presidenza, era attivissima anche in parrocchia: è stata catechista, membro del consiglio pastorale e responsabile del bollettino parrocchiale. Le esequie saranno celebrate alle 16.20 di oggi (venerdì 8 settembre) nella chiesa parrocchiale di Calvisano. Oltre agli ex alunni, lascia nel dolore i figli Marco e Luca e gli adorati nipoti Federico, Matteo e Giulia.