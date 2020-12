Le fiamme divorano il tetto, una famiglia resta senza casa

Un'intera famiglia senza casa e diversi metri quadri di tetto completamente distrutti dalle fiamme: è il bilancio dell'incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì a Erbusco. Tanta, tantissima, paura ma per fortuna niente ferii o intossicati.

L'allarme è scattato verso le 3 di notte: sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i Vigili del Fuoco di Brescia. Complesse le operazioni per spegnere le fiamme: per raggiungere il tetto i pompieri hanno dovuto utilizzare una piattaforma aerea e le operazioni di messa in sicurezza e bonifica si sono protratte fino alla mattinata di mercoledì.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile e la famiglia che ci vive è stata prontamente evacuata: molto probabilmente dovrà passare le feste a casa di amici o parenti. Ancora da chiarire le cause del rogo.