Mattarella accoglie la richiesta: in provincia c'è una nuova "città"

"Cittadini Erbuschesi, è così che da oggi in poi dovremo chiamarci. Il 25 novembre, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro degli Interni, ha accolto la nostra richiesta e ci ha concesso il titolo onorifico di Città! Un traguardo simbolico ma allo stesso tempo molto importante per la nostra comunità che, negli ultimi anni, è divenuta il cuore pulsante e il centro propulsivo della Franciacorta!". Con queste parole il sindaco di Erbusco, Ilario Cavalleri, ha dato l'annuncio dell'accoglimento da parte del Presidente Mattarella della richiesta di potersi d'ora in poi definire "città".

Il riconoscimento è arrivato grazie alla valutazione positiva di una serie di elementi: la posizione del paese, nel cuore della Franciacorta, al centro di un’area di rilevante importanza economica, storico-culturale e artistica; il patrimonio artistico di valore, dalla pieve di Santa Maria Maggiore alle meravigliose dimore signorili - Villa Lechi, Palazzo Marchetti, Villa Longhi, Palazzo Cavalleri -, lo sviluppo commerciale e industriale, che si affianca al settore primario, la coltivazione della vite per farne il vino.