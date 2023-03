Sfondano il muro a mazzate, colpo alla sala slot: bottino da migliaia di euro

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo la sala slot Admiral di via Iseo a Erbusco è stata presa di mira da una banda di professionisti. Per mettere le mani sulle slot machine e non far scattare l'allarme dell'attività, i ladri hanno prima fatto irruzione in un'agenzia immobiliare adiacente e poi hanno sfondato un muro a colpi di mazza. Una volta raggiunte le slot machine le hanno passate al setaccio, ma sarebbero riusciti ad arraffare solo qualche migliaia di euro. Proprio in considerazione dei numerosi furti, le macchiette vengono svuotate diverse volte nel corso della notte.

Ingenti invece i danni arrecati sia all'agenzia immobiliare che alla sala slot che si trova all'interno di un complesso commerciale. Nessuno si sarebbe accorto di nulla e i banditi avrebbero agito indisturbati: quando i carabinieri di Chiari sono arrivati sul posto dei malviventi non c'era già più traccia.