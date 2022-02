Mangia un würstel a pranzo col papà: bambino di 4 anni muore soffocato

Un bambino di 4 anni è morto soffocato a Edolo, dopo aver ingerito un pezzo di würstel mentre stava mangiando insieme al padre.

Il piccolo ha smesso di respirare durante il pranzo. Vista l'impossibilità di fargli sputare il boccone, è stato portato d'urgenza in ospedale: qui i medici sono riusciti ad estrarre il cibo rimasto bloccato, ma – nonostante abbiano poi provato a rianimarlo per oltre un'ora – per il bimbo non c'è stato nulla da fare.

Sconvolta dalla terribile e insensata tragedia una famiglia di origini albanesi, che risiede in Valcamonica da lungo tempo.