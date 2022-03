Andrea è morto soffocato a 4 anni: sotto shock mamma, papà e sorella

Un dramma per cui le parole non basteranno mai: un bimbo di appena 4 anni è morto soffocato da un pezzo di wurstel mentre stava pranzando insieme al papà. Quest'ultimo è corso in strada, disperato, per chiedere aiuto. Ma a nulla sono valsi gli innumerevoli tentativi di salvargli la vita: tempo pochi minuti e il piccolo è morto soffocato. E' successo nel primo pomeriggio di lunedì, a Edolo, intorno alle 14.

Padre e figlio erano a casa, come detto stavano probabilmente pranzando. E' bastato un attimo: il bambino ha ingoiato un pezzo del wurstel che stava mangiando, che gli è andato di traverso. Il papà si è accorto subito della situazione, in preda al panico è sceso in strada – la famiglia abita in Via Marconi, in pieno centro – per chiedere aiuto ai passanti e ai clienti del vicino supermercato.

I soccorsi

In tanti hanno cercato di fare qualcosa, di aiutare il piccolo Andrea (questo il nome del bambino): sul posto in pochi minuti sono arrivati anche i sanitari, ambulanza e automedica e un rianimatore che è stato fatto calare dal cielo, con un verricello dall'elicottero che è rimasto in sorvolo sul piazzale. Tutto inutile, purtroppo. La tragedia sconvolge la comunità di Edolo: i genitori sono di origini albanesi ma da una vita in Valcamonica. Il piccolo Andrea era nato a Esine: oltre a mamma e papà lascia nel dolore anche una sorella più grande, da poco maggiorenne.

Il cordoglio

In queste righe il cordoglio del municipio, mentre tutto il paese è in lutto: “L'amministrazione comunale e tutta la comunità – si legge in una nota – si stringono al dolore della famiglia che oggi ha subito il terribile lutto della perdita di un figlio. Rivolgiamo, con il cuore ricolmo di dolore, le nostre condoglianze ai familiari del piccolo scomparso”. La salma del bimbo è stata ricomposta e trasferita all'obitorio dell'ospedale di Esine, a disposizione dell'autorità giudiziaria.