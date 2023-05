Donna cerca di farsi investire da un’auto in tangenziale

Ha provato a togliersi la vita gettandosi sotto un’auto in corsa, in tangenziale: ma è stata fermata appena in tempo dal pronto intervento della Polizia Locale. È successo martedì pomeriggio a Brescia, in Tangenziale Ovest tra Via Milano e Via Rose. A dare l’allarme al 112 gli stessi familiari della donna, una giovane di poco più di 30 anni di origini straniere e che non risulterebbe residente in città.

Scomparsa da ore

Quest’ultima risultava scomparsa da diverse ore: poco prima delle 15.30 avrebbe inviato un video ad amici e familiari, in cui avrebbe ripreso la tangenziale che stava percorrendo a piedi, minacciando appunto di farla finita. Quanto basta per far scattare i protocolli d’emergenza.

La giovane, in stato confusionale, è stata infine raggiunta dagli agenti che hanno bloccato la strada per qualche minuto per consentire le operazioni di soccorso. Diversi gli automobilisti che se la sarebbero vista davanti: per fortuna nessuno di loro l’ha investita. La donna è stata infine ricoverata in ospedale.