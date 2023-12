Furti in casa, ladri con una scala sui balconi: uno in fuga, l'altro in manette

Furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: sono le accuse costate l'arresto all'uomo fermato sabato sera a Desenzano dai carabinieri mentre cercava di introdursi negli appartamenti di un condominio del paese. Il malvivente era insieme ad un complice: sono stati avvistati dai militari del Radiomobile a seguito di segnalazione al 112 di un probabile furto in corso in una zona residenziale.

Furti in condominio

All'arrivo dei carabinieri i due funamboli del furto si stavano arrampicando sulla facciata esterna di un condominio con l'ausilio di una scala in ferro artigianale, costituita da alcuni tondini in ferro saldati tra loro. I due uomini hanno provato a scappare, scendendo rapidamente dai balconi esterni delle abitazioni: uno dei due è riuscito a darsela a gambe e a far perdere le proprie tracce, il secondo è stato raggiunto e bloccato dai militari.

Non senza fatica, è stato ammanettato e portato alla caserma di Via Marconi: è stato inoltre trovato in possesso di uno zaino contenente parte della refurtiva a quanto pare rubata solo poco prima dalle ultime abitazioni che aveva “visitato”. Trattenuto in camera di sicurezza, lunedì l'arresto è stato convalidato: il giudice ne ha disposto il collocamento in carcere almeno fino alla nuova udienza.