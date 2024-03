Troppa pioggia, il monte sta franando: strada chiusa fino a nuovo ordine

Troppa pioggia, frana al Vò, strada chiusa fino a nuovo ordine: è successo nel fine settimana a Desenzano del Garda. “Visto il dissesto del versante collinare del Monte Corno, in Via Vò – si legge nell'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale, Marco Matteo Mensi – nel tratto compreso tra il chiosco comunale e il civico 19, causato dal persistere delle precipitazioni che stanno colpendo anche il territorio desenzanese, si ordina l'immediata chiusura della strada fino alla messa in sicurezza del fronte collinare di Via Monte Corno oggetto di dissesto e smottamento”.

Il fronte della frana

Il fronte della frana si estende in realtà solo per poche decine di metri, ma già da venerdì – il transito è vietato dalla sera del 1º marzo – si era pericolosamente avvicinato alla carreggiata. “Considerato il pericolo costituito dallo smottamento, per tutti gli utenti della strada, che può essere aggravato dalle perturbazioni atmosferiche ancora in corso – continua l'ordinanza – si ravvisa la necessità di regolamentare e mettere in sicurezza il transito di tutti gli utenti della strada, adottando tempestivi e opportuni provvedimenti viabilistici”.

Divieto di transito

Il divieto di accesso interessa non solo i veicoli ma anche i pedoni e i ciclisti: sono esclusi dallo stop obbligato solo i mezzi di soccorso ed emergenza, le forze dell'ordine, i tecnici incaricati della messa in sicurezza delle aree interessate. Chiusa fino a nuovo ordine, dicevamo: con la pioggia che ha ricominciato a cadere, ci vorrà sicuramente qualche giorno in più. A volte ritornano, purtroppo: già 10 anni fa – era il febbraio del 2014 – il versante del Monte Corno era franato, all'epoca addirittura travolgendo la strada (e pure una vettura in transito).