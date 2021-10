Collassa tra i banchi di scuola: ragazza soccorsa dall'eliambulanza

Tanta paura lunedì mattina al liceo Bagatta di Desenzano del Garda per una studentessa di prima che è svenuta in classe, subito dopo la ricreazione. In pochi attimi si è mobilitata la macchina dei soccorsi, come da protocollo: insegnanti, operatori e dirigente si sono attivati per avvisare il 112, che in pochi minuti sul posto ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella.

Vista la giovane età, è stato deciso di allertare l'eliambulanza, decollata da Brescia: l'elicottero non è nemmeno atterrato al liceo (che si trova proprio di fronte al municipio, in pieno centro al paese) ma è rimasto in manovra di hovering (ovvero “volo a punto fisso”) facendo calare due soccorritori, attrezzati con verricello su cui hanno caricato la giovane, poi trasferita in ospedale.

Un intervento spettacolare, a cui ha assistito tutta la scuola (e oltre). La ragazza per fortuna sta bene: già all'arrivo dei primi sanitari si era ripresa, ma è stata comunque ricoverata in via precauzionale (in codice giallo) all'ospedale di Desenzano. Tutto nella norma, tempo poche ore ed era già a casa: non si esclude possa essersi trattato di un semplice calo di pressione.