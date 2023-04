Distruggono il locale, barista e titolare picchiati: 'daspo Willy' a 5 ragazzi

Per 2 anni non potranno più nemmeno avvicinarsi al bar in cui scatenarono il caos solo pochi mesi fa, nel settembre scorso: è quanto prevede il "Daspo Willy", ovvero divieto di accesso agli esercizi pubblici, emesso dalla Questura di Brescia a carico di 5 giovanissimi, responsabili di una violenta aggressione in un locale di Darfo Boario Terme.

In quella serata i 5 giovani, dopo aver abusato di bevande alcoliche, avevano cominciato a inveire contro il titolare del bar che altro non chiedeva se non un "comportamento civile". Dalle parole ai fatti: due delle ragazze del gruppetto hanno raggiunto la barista afferrandola per i capelli e prendendola a calci (per lei una prognosi di 5 giorni).

Il primo provvedimento

Nell'aggressione è rimasto coinvolto anche il titolare del locale il quale, nel tentativo di difendere la sua dipendente, è stato preso a calci e pugni dagli altri 3 ragazzi. Non è finita: allontanandosi dal locale gli scalmanati hanno danneggiato oggetti e arredi, tra cui la vetrina. Sono stati identificati grazie alle indagini dei carabinieri di Darfo, che li hanno tutti denunciati: in attesa di ulteriori sviluppi, con il Daspo Willy è arrivato il primo provvedimento.