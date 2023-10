L’auto di un volontario del Wwf distrutta dalle fiamme: "Vile atto intimidatorio"

Completamente avvolta dalle fiamme, che rischiavano pure di propagarsi alla vegetazione circostante: così una guardia volontaria antibracconaggio del WWF ha trovato la sua auto. L’episodio nella giornata di mercoledì a Collio: l'uomo era impegnato nella ricerca di trappole illegali nei boschi che circondano l’abitato. Al rientro dai controlli, ha visto il suo mezzo di trasporto che veniva inesorabilmente distrutto dal fuoco e ridotto ad uno scheletro annerito.

A denunciare quanto avvenuto sono le associazioni animaliste che non nutrono alcun dubbio sulla natura dolosa del rogo. A fare luce sulla vicenda saranno gli inquirenti: è infatti immediatamente stata sporta denuncia.

"Le associazioni Cabs, Enpa, Lac, Lav, Leidaa, Legambiente, Lipu Birdlife Italia, Lndc Animal Protection, Federazione Nazionale Pro Natura, Oipa e Wwf Italia condannano il gravissimo e vile atto intimidatorio subito nel Bresciano da uno storico volontario che da anni si occupa di contrasto al bracconaggio in Lombardia - si legge in una nota - e chiedono il massimo impegno istituzionale per identificare gli autori del vile gesto".



Un avvenimento "grave e allarmante" e non isolato: sarebbe anzi il secondo nel giro di poche settimane. Come fanno ancora sapere le associazioni animaliste pochi giorni fa un cacciatore avrebbe aggredito una guardia volontaria Wwf impegnata in un controllo nelle campagne della bassa bresciana.

"Questa escalation trova una diretta responsabilità nell’azione di alcuni settori del mondo venatorio che invece di educare i cacciatori al rispetto delle leggi e dell'ambiente, ricorrono spesso a promesse di ogni tipo per frenare l’emorragia di nuovi soci e influenzando la politica, ottengono l'approvazione di leggi che hanno il solo obiettivo di aggirare o cancellare ogni misura di tutela", scrivono ancora le associazioni.