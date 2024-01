Rissa per un parcheggio tra un negoziante e il papà di una ragazzina

A Coccaglio, davanti a un negozio nel centro, si è scatenata una rissa per una lite legata a un parcheggio, con tante ragazzine e i loro genitori testimoni dell'alterco, presenti sul posto al termine delle lezioni nella vicina scuola di danza.



Lo scontro ha coinvolto un papà di 40 anni in attesa della figlia e il proprietario di un negozio: quest'ultimo, riporta Bresciaoggi, era parecchio irritato dalla macchina posteggiata davanti alla sua vetrina, sebbene il parcheggio sia pubblico.

Sceso dall'auto per attendere la figlia, il 40enne è stato avvicinato dal commerciante, uscito in strada infuriato reclamando lo spazio di sosta per i suoi clienti. A quel punto sembra che abbia perso il controllo, tirando inizialmente un calcio all'auto e successivamente al genitore. Davanti ai passanti attoniti, la colluttazione è stata inevitabile.

Gli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano sono intervenuti prontamente, ponendo fine alla zuffa. La dinamica dei fatti sarà verificata anche attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza; entrambi i contendenti, intanto, hanno sporto denuncia: il commerciante per il possibile danno economico subito, mentre il 40enne per aggressione e lesioni.