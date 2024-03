Fratelli in manette: nel borsello 54 dosi di "coca", in casa mezzo chilo di hashish

Fratelli spacciatori nella rete della Polizia di Stato: due arresti lunedì pomeriggio da parte della Squadra volante della Questura di Brescia. In manette, come detto, due fratelli: sono stati trovati in possesso di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, in tutto oltre 40 grammi di cocaina e più di 4 etti e mezzo di hashish, droga che se rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 10mila euro. Non solo: nella loro disponibilità sono stati sequestrati anche più di 11mila euro in contanti, presumibile provento dell'attività di spaccio.

Intercettato alla sala slot

Il primo fratello era stato intercettato in una sala slot nella zona nord della città: i poliziotti, insospettiti dall'uomo che mostrava “insofferenza e nervosismo” al controllo, hanno proceduto alla sua perquisizione personale. Nel borsello nascondeva ben 54 bustine di droga, in tutto 40 grammi di cocaina, oltre a migliaia di euro in contanti (in tutto 7.400 euro) La circostanza ha convinto gli agenti a proseguire gli accertamenti anche a casa del pusher.

È qui che è stato intercettato il fratello: quest'ultimo avrebbe cercato di disfarsi di migliaia di euro in contanti (4.225, per la precisione) lanciandoli dalla finestra, prontamente recuperati dai poliziotti. Nella loro abitazione, occultata dietro a un mobile tv, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacenti: più di 460 grammi di hashish, suddiviso in 5 panetti, unitamente a un bilancino di precisione. Entrambi arrestati, sono ora accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.