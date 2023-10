Esce per un’escursione e non torna a casa: si continua a cercare Claudio

Si continua a cercare Claudio Ongaro, 39 anni, scomparso ormai da giovedì nella zona della Presolana. Era uscito per un’escursione come tante altre volte nella vita: la moglie ha lanciato l’allarme in serata, quando non l’ha visto rientrare. Le ricerche sono scattate già poche ore più tardi, con le squadre territoriali della VI Delegazione orobica del Soccorso Alpino che avevano battuto i sentieri primari, insieme al Sagf (il Soccorso alpino della Guardia di Finanza), i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Cento persone coinvolte nelle ricerche

Le ricerche sono proseguite anche sabato e domenica e continueranno anche lunedì: almeno un centinaio le persone coinvolte, ci sono anche i cani molecolari del Cnsas (il Corpo nazionale di soccorso alpino) e dell’Anc, l’Associazione nazionale carabinieri. Schierati anche gli elicotteri di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, attrezzati con i dispositivi Imsi Catcher per il rintracciamento del segnale telefonico. Da terra sono state perlustrate a rastrello diverse aree, dalla parte bassa a quelle in quota.

L’ultima segnalazione certa dell’uomo era sul sentiero che va ai Cassinelli: la sua automobile è stata trovato all’imbocco del passo che porta ai sentieri della Presolana. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia, pantaloncini corti scuri, un caschetto da arrampicata e uno zaino azzurro. Abita alle Fiorine di Clusone, nella Bergamasca: a casa l'aspettano, oltre alla moglie, anche un figlio piccolo, fratello e sorella, tutti i familiari.