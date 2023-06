Scomparso da una settimana, ancora nessuna notizia di Claudio

Ancora nessuna notizia di Claudio Calzà, scomparso da Arco di Trento (Alto Garda) dal 27 maggio scorso: del suo caso se ne sta ora occupando anche la trasmissione “Chi l’ha visto”. Alto 1 metro e 75 e di corporatura esile, l’ultima volta che è stato visto indossava una giacca di goretex verde militare con interno verde e cappuccio, una maglia a maniche corte, pantaloni verde scuro con tasche laterali, scarpe di pelle sportive di colore grigio e blu.

La scomparsa

Claudio Calzà, ex dipendente delle Cartiere del Garda ora in pensione, si è allontanato di casa la mattina di sabato 27 maggio a quanto pare senza dare spiegazioni. La moglie, uscita di casa per alcune commissioni, è rientrata intorno alle 10 e ha trovato la finestra spalancata, le chiavi di casa e il cellulare del marito in cucina. L’ipotesi è che si sia allontanato a piedi e che dunque non sia troppo distante dalle zone montagne di Arco e Riva del Garda. Potrebbe avere con sé anche i documenti.