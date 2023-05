Scomparso in montagna: ore d'angoscia per la famiglia di Claudio

Alto Garda. È uscito di casa e non è più rientrato. Da due giorni nessuna traccia di Claudio Calzà, 62 anni di San Giorgio di Arco. I vigili del fuoco di Riva del Garda, carabinieri e il Soccorso alpino lo stanno cercando ovunque. L'uomo indossava pantaloni verdi militari, una giacca verde militare con profili arancioni e delle scarpe da ginnastica grigie. Le ricerche stanno proseguendo, per ora senza esito.

Claudio Calzà è un ex dipendente delle “Cartiere del Garda” è uscito di casa sabato mattina verso le 9:00 e non è più rientrato in casa. Decine gli uomini e le donne di forza di polizia e soccorsi impegnati da sabato sera per le ricerche, proseguite per tutta la domenica. Setacciata la zona del Monte Brione, le campagne verso il Grez. Sono state controllate gole, residenze storiche, vari versanti della montagna ma del 62enne nessun traccia. Il primo intervento è durato tutta la notte di sabato, fino alle 6 di domenica mattina. Poi domenica è partita una seconda ricerca. Sempre senza esito.



Ieri pomeriggio poi la moglie ha presentato formale denuncia di scomparsa alla compagnia carabinieri di Riva del Garda. Dell’uomo dunque non si hanno più notizie da oltre due giorni. Le ricerche continuano, nella speranza che si possa ritrovare e aiutare a tornare a casa o, meglio ancora, che sia lui a tornare.



