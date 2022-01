Si accascia a terra durante una riunione, morto allenatore: aveva solo 47 anni

Il mondo della vela italiana è in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’allenatore gardesano Claudio Brighenti. La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì a Napoli, dove l’uomo si trovava, insieme al suo team, per partecipare al Trofeo Marcello Campobasso.

L’allenatore del Circolo Velico di Toscolano Maderno si sarebbe accasciato al suolo mentre stava conducendo un debriefing con i suoi atleti, perdendo immediatamente conoscenza. Vani - purtroppo- i tentativi di salvarlo: è morto tra le braccia del fratello che ha assistito al dramma. Aveva solo 47 anni.

Originario di Rovereto, in provincia di Trento, viveva a Brenzone (Verona). Bresciano d'adozione: Brighenti guidava infatti il circolo velico di Toscolano Maderno da oltre 20 anni. Un passato da giovane campione della vela, era tra i più apprezzati e benvoluti allenatori delle classi giovanili.