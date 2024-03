Colpo di pistola al torace: uomo soccorso in un bagno di sangue

Sparatoria in stazione a Cividate al Piano, municipio della Bergamasca a pochi chilometri dai confini bresciani: nella tarda serata di giovedì, era passata da poco la mezzanotte, è stato soccorso un uomo di origini straniere (non parlerebbe nemmeno l'italiano) con ferite riconducibili a un colpo di arma da fuoco, probabilmente una pistola. È stato raggiunto da ambulanza e automedica e trasferito in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato ricoverato in codice giallo (non è in pericolo di vita).

Soccorso in un bagno di sangue

Su quanto accaduto indagano gli uomini della Squadra mobile della Questura orobica: l'uomo sarebbe stato ferito al termine di una lite, forse un'aggressione, e colpito da un proiettile al torace. Non è chiaro quante persone siano realmente coinvolte nella faccenda, né tanto meno i motivi che hanno scatenato l'episodio. L'allarme è stato lanciato in codice rosso poco dopo la mezzanotte: l'uomo è stato ritrovato in un bagno di sangue. Come detto, indagini in corso.