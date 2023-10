Commando assalta supermercato (e cassaforte): vetrina sfondata con l'auto

Vetri a terra, ovunque. Fuori, come all’interno del supermercato. Danni ingenti, ingentissimi, ma nessun ammanco. Perché i ladri, dopo aver sfondato la vetrata d’ingresso con un’auto, hanno dovuto fare i conti con una cassaforte quasi impossibile da sradicare, soprattutto in pochi minuti. E così il commando se n’è andato a mani vuote.

Il colpo prima dell’alba di oggi, mercoledì 25 ottobre, al Conad Superstore di Chiari. Una banda di malviventi - resta ancora da capire quanti fossero - è entrata in azione verso le 5.30: a bordo di un’auto, probabilmente rubata in precedenza, hanno sfondato la vetrata d’ingresso del supermercato di via Vecchia per Castelcovati. Poi sono scesi e avrebbero puntato subito alla cassaforte: ogni tentativo di sradicarla sarebbe però stato inutile e, intanto, il sistema di allarme aveva fatto convergere sul posto i carabinieri e le guardie giurate. I ladri sono dovuti fuggire in fretta a mani vuote.

Indagini e accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Chiari: i militari stanno vagliando i filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato. Proprio da quei video potrebbero arrivare informazioni utilissime per ricostruite il colpo e risalire alla banda di malviventi.