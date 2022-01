Carrozzina cade nel fosso, anziano rischia di annegare: salvato dai pompieri

L'allarme lanciato da un residente, messo in guardia dal prolungato ululare dei suoi cani, poi l'arrivo dei Vigili del Fuoco e il salvataggio di un anziano che era precipitato nel fosso con la carrozzina elettrica su cui era costretto.

Una tragedia -per fortuna- soltanto sfiorata, quella andata in scena nella serata di sabato in via Fornaci, a Chiari: ad evitare il peggio è stato il tempestivo allarme lanciato, in prima battuta, dai cani di una cascina della zona. Sono stati proprio i loro ululati a richiamare l'attenzione di un residente: l'uomo è uscito di casa per capire cosa stesse accadendo e ha visto la carrozzina all'interno del fossato. Verso le 20.30 è quindi scattata la chiamata al numero unico per le emergenze e sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i pompieri di Chiari.

Lo sfortunato protagonista dell'incidente - un 73enne del paese - sarebbe rimasto pochissimo nelle gelide acque del fossato: tratto in salvo dai Vigili del Fuoco, è poi stato trasportato - a bordo di un'ambulanza- all'ospedale di Chiari. Per lui tanta, tantissima, paura, ma pare nulla di grave.