Pullman incastrato sulla Provinciale: ci vogliono 3 ore per liberarlo

Ci sono volute quasi tre ore per "liberare" il pullman rimasto incastrato nella notte sulla Strada provinciale 6, in territorio di Cedegolo. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 2: un autobus (fortunatamente a quell'ora fortunatamente vuoto, se non per l'autista) nell'affrontare una curva in salita è rimasto incastrato, per la pendenza, con lo sbalzo posteriore.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Tempo pochi minuti e sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Edolo con due mezzi (un camion autopompa e un Land Rover Defender) e altrettante squadre: l'autobus incastrato è stato alzato con i cuscini e spessorato con dei cunei di legno, così facendo il conducente è riuscito a retrocedere quanto basta per completare una manovra.

L'intervento si è concluso alle 4.50, dopo quasi tre ore di lavoro. Ma la strada è stata liberata e (buona notizia) nessuno si è fatto male. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.