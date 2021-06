Una macchia di schiuma in mezzo al verde: "Probabile origine industriale"

La zona in realtà non è lontana dall'area artigianale di Castrezzone di Muscoline, ma è comunque un idilliaco angolo verde, insomma un bel pezzo di natura: peccato che, anche stavolta, lo zampino umano non si è fatto attendere. L'allarme è stato lanciato lunedì pomeriggio intorno alle 13: in un vallone, in mezzo al verde, è stata avvistata una vistosa macchia di schiuma, densissima e pericolosa per l'ambiente.

Gli accertamenti di Arpa: "Probabile origine industriale"

I primi accertamenti di Arpa, l'Agenzia regionale per l'ambiente, hanno ricostruito la “possibile e non improbabile derivazione industriale” della schiuma: lo sversamento (illecito) è stato segnalato da alcuni cittadini tra cui il consigliere comunale Vincenzo Chianese. Sul posto anche l'Ufficio tecnico del Comune.

“La segnalazione ha rilevanza – fa sapere Chianese – in quanto il monitoraggio della zona ci permetterà di individuare i responsabili, permettendo agli enti e agli uffici deputati di perseguire anche legalmente chi continua ad abusare del territorio in maniera irresponsabile. Chiunque sia stato è complice di inquinamento, ancora una volta una cosa vergognosa”.