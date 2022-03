Morto ex sindaco, il commosso abbraccio del paese: "Eri un'istituzione"

Una vita trascorsa in municipio: prima come impiegato comunale, poi come sindaco, infine come consigliere. Castrezzato piange la scomparsa di Enrico Corna, ex primo cittadino del paese della Bassa. Si è spento nei giorni scorsi, all’età di 81 anni.

In paese lo conoscevano tutti: “Era un’istituzione”; si legge infatti tra i tanti commenti lasciati sui social. Eletto tra le fila della lista civica, ha guidato Castrezzato per 5 anni: dal 1999 al 2004. Si candidò anche per le elezioni successive, ma non venne riconfermato e passò tra le fila dell'opposizione.

Una vita per la comunità: all’impegno in Comune aveva sempre affiancato quello nelle realtà associative del territorio. Come volontario aveva supportato i pensionai della Cisl nelle pratiche burocratiche e per molti anni aveva dato una mano al centro d’accoglienza Auxilium di Chiari.

Lascia nel dolore la sorella Lauri e il fratello Severo. L’ultimo saluto sarà celebrato alle 15 di oggi, martedì 8 marzo, nella chiesa parrocchiale di Castrezzato.