Bussano per un controllo, scoprono una stanza per la coltivazione di marijuana

Coinvolto in una presenta estorsione, ha ricevuto la visita dei carabinieri, che ha portato al suo arresto. Un 38enne di origine sarda residente a Casto, in Vallesabbia, e la compagna di 33 anni, nata in provincia di Trento, sono finiti in arresto a seguito di una perquisizione dei carabinieri di Vestone.

Tutto è partito dalla denuncia di un operaio albanese, che ai carabinieri ha raccontato di essere stato minacciato per presunti debiti di droga, che lui invece dice di non avere contratto. Il 38enne sardo, in compagnia di un complice, avrebbe non solo minacciato l'albanese, ma anche usato violenza nei suoi confronti.

Nell'indagine seguita alla denuncia, la Procura ha disposto la perquisizione dell'abitazione del 38enne, durante la quale i militari hanno scoperto la stanza adibita a coltivazione di marijuana. Al suo interno c'erano lampade, irrigatori, fertilizzanti, e, nei vasi, diverse piante già pronte per il "raccolto", oltre a 300 grammi di droga essiccata e pronta per lo spaccio.

La vicenda è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane. Per il sardo e la compagna trentina il gip Elena Stefana non ha previsto la detenzione in carcere, convalidando però l'arresto con obbligo di firma tre volte a settimana.