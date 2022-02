Ragazzo esce di casa e scompare nel nulla: di lui nessuna notizia da 5 giorni

Era uscito di casa, come faceva ogni domenica pomeriggio, dicendo di voler raggiungere gli amici nei bar del paese, ma nessuno lo ha più visto. Nei locali che solitamente frequenta, a Carpenedolo, non avrebbe mai messo piede e di lui non si hanno più notizie dalle 14 di domenica 20 febbraio. Scomparso nel nulla, da ormai 5 giorni: sono ore d’angoscia per i familiari del 28enne Mustapha El Hamraouy.

Il giovane uomo di origine marocchina vive in Italia da molti anni: si è trasferito nel Bresciano da qualche mese e ha da poco siglato un contratto a tempo indeterminato con un’azienda alimentare del Mantovano. Abita a Carpenedolo, a casa di alcuni parenti, che lo stanno cercando senza sosta da domenica sera: il 28enne non è infatti rientrato per cena e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Decine le chiamate e i messaggi inviati dai familiari: ma il telefono del giovane uomo era - ed è - sempre spento.

Le ricerche

“Abbiamo chiesto ai titolari dei bar che Mustapha frequenta abitualmente e ai suo amici se domenica l’avessero visto, ma nessuno lo ha incontrato. - ci racconta la nipote del 28enne -. Allora abbiamo chiamato i vicini ospedali, ma non risultava ricoverato da nessuna parte.”

Preoccupati per le sorti del giovane, i parenti hanno sporto denuncia ai carabinieri di Carpenedolo ed è scattato il protocollo previsto nei casi di scomparsa. Per chi indaga si tratterebbe di un allontanamento volontario e le ricerche sono state estese ad altre province. Non si esclude che il 28enne possa trovarsi in Sardegna, dove in passato ha vissuto e lavorato. Non sarebbe invece tornato nel suo paese d’origine, dato che non ha portato con sé il passaporto.

L'appello dei familiari

“Ci sembra strano che si tratti di una fuga premeditata, perché non ha portato con sè oggetti personali, a parte il portafoglio e il cellulare, e vestiti: non sappiamo più cosa pensare”, conclude la nipote. Con il passare delle ore e dei giorni cresce infatti l’angoscia dei parenti, che temono che al giovane possa essere accaduto qualcosa di grave.

Mustapha è alto circa un metro e ottanta centimetri: al momento della scomparsa indossava il giaccone blu che vedete nella foto e un paio di jeans. Rispetto alla fotografia ha la barba e i capelli leggermente più lunghi. I familiari hanno lanciato un accorato appello: chiunque abbia visto il 28enne o abbia informazioni utili può rivolgersi ai carabinieri della stazione di Carpenedolo.