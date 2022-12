Frammenti di ossa umane riaffiorano dal cimitero: c'è anche una dentiera

Le immagini diffuse sui social (purtroppo) parlano chiaro e restituiscono in pieno l'orrore provato dai cittadini di Carpenedolo che si sono recati al cimitero del paese per fare visita ai propri cari defunti: dal prato antistante al padiglione dove riposano le vittime del Covid sono riaffiorati piccoli frammenti di ossa e pure una dentiera. Un ritrovamento che ha fatto impallidire le (parecchie) persone che durante le festività natalizie hanno fatto visita ai defunti.

Le prime segnalazioni - corredate da eloquenti scatti - sono state raccolte da alcuni cittadini e poi rilanciate su Facebook, sulla pagina "Carpenedolo Today", il giorno di Santo Stefano. Inevitabilmente hanno suscitato tanta indignazione e altrettante polemiche.

Non è infatti la prima volta che il camposanto del paese della Bassa - gestito non dal Comune ma da un'impresa privata - finisce al centro dell'attenzione dei cittadini e delle cronache locali. Già a giugno 2020 si era verificato un episodio simile e sempre non lontano dall'area del cimitero dedicata ai numerosi deceduti per Coronavirus. Allora, come oggi, erano riaffiorate ossa umane, tra cui parte di una mandibola e frammenti di cranio. Come era stato successivamente spiegato dal Comune in una nota, all'origine del macabro ritrovamento c'erano le periodiche operazioni di estumulazione effettuate dalla società esterna incaricata dei servizi cimiteriali.

Ed è probabile che i ritrovamenti shock dei giorni scorsi siano dovuti, anche questa volta, alle recenti operazioni di esumazione ed estumulazione. Per ora è soltanto un'ipotesi: solo gli accertamenti potranno far luce sulla vicenda, che di certo ha scosso gli animi di chi si è recato al cimitero per salutare i parenti defunti e si è trovato a passeggiare tra le ossa.