Acqua sporca dai rubinetti, per più di un mese: "La faremo analizzare"

Acqua sporca o perlomeno torbida, a volte addirittura maleodorante: è quanto lamentano i cittadini di diversi quartieri di Carpenedolo, ormai da più di un mese, la prosecuzione (fastidiosa) di quanto era già successo anche ai primi di dicembre. “Da oltre un mese dai rubinetti domestici esce acqua torbida o marroncina – fa sapere Luca Chirico, che ha pure pubblicato un video su Youtube – La società Acque Bresciane, fornitrice del servizio, non risponde alle mail e non ha mai nemmeno avvisato la popolazione sul fatto che l'acqua potrebbe non essere potabile, in primis a causa della torbidità e spesso anche non affatto inodore e insapore, come previsto dalla legge”.

I cittadini: "Chiederemo rimborsi"

Alcuni cittadini si sono riuniti in una sorta di comitato spontaneo, con l'intenzione di far analizzare l'acqua che sgorga dai rubinetti di casa. “Una situazione invivibile da oltre un mese – si legge stavolta su Facebook – e un problema che non si risolve. Gli utenti sono a dir poco imbestialiti. E' stato creato un gruppo per chiedere rimborsi sulla fornitura e far analizzare l'acqua”.

Le prime segnalazioni risalgono ancora alla fine di novembre. Come riferisce la sezione locale della Lega, erano interessate dal problema le strade del quartiere Fusetto, Via Ragazzi del '99, Via 2 Giugno, Via Modigliani, Via Brodolini, Via Silvio Pellico, Via Cesare Abba, Via Torino, Via La Malfa, Via Pasolini e Via Lombardia.

Acqua sporca a causa di un guasto?

“I problemi in oggetto – scriveva la Lega nell'interrogazione presentata ai primi di dicembre – hanno causato preoccupazione riguardo la potabilità dell'acqua e determinato disagi ai cittadini interessati, costretti a evitare l'utilizzo dell'acqua del rubinetto per gli usi quotidiani legati ad alimentazione, pulizia e igiene personale”. In tal senso il sindaco Stefano Tramonti ha già chiesto lumi al gestore del ciclo idrico: l'acqua sporca sarebbe conseguenza di un doppio guasto – già risolto – prima al pozzo Mundial e poi al pozzo di Via Verga.