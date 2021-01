Folle inseguimento per le vie del paese: in fuga su un'auto da 100mila euro

E' riuscita a sfuggire ai Carabinieri e alla Polizia Locale la Maserati Ghibli – un'auto da 100mila euro – che giovedì mattina non si è fermata all'alt lungo le strade di Capriolo. Alla vista dei militari il conducente ha prontamente accelerato: è stato tallonato per chilometri, ma poi ha fatto perdere le sue tracce in territorio di Grumello del Monte, provincia di Bergamo.

Il folle inseguimento si è protratto da Capriolo a Castelli Calepio, e come detto fino a Grumello: è qui che l'ignoto “pilota” è riuscito a seminare le forze dell'ordine. E' stato inseguito, a sirene spiegate, sia dagli uomini del Radiomobile di Chiari che dagli agenti del comando di Polizia Locale di Capriolo.

Le indagini proseguono

L'auto è sfrecciata a tutta velocità tra curve e stradine, sfuggendo così ai mezzi che la stavano inseguendo. Le indagini proseguono, affidate ai carabinieri: il fuggitivo ha le ore contate anche grazie alle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza. Inutili purtroppo i posti di blocco posizionati su diverse arterie stradali non appena la Maserati si è data alla fuga.