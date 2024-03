Incendio nel palazzo, 4 persone senza casa: c'è anche una bimba di pochi mesi

Per fortuna nessuno si è fatto male, ma due appartamenti sono per ora inagibili e già si contano quattro evacuati, tra cui una bimba di pochi mesi: è il bilancio dell'incendio divampato domenica pomeriggio in una palazzina di Malpaga, frazione di Calvisano, non lontano da Piazza Leonardo Da Vinci.

L'allarme è stato lanciato, poco prima delle 17.30, da una giovane mamma che in quel momento si trovava in casa con la figlia piccola: avrebbe visto il fumo fuoriuscire dall'appartamento vicino e per questo allertato i condomini e il 112. Tempo pochi minuti e mamma e bimba erano già fuori casa, sane e salve: i Vigili del Fuoco intervenuti hanno poi lavorato diverse ore per domare il rogo.

Quattro persone fuori casa

L'incendio sarebbe divampato da un appartamento al primo piano della palazzina, abitato da una sola persona, che non era in casa al momento dell'allarme: le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più accreditata rimane quella di un corto circuito all'impianto elettrico. Le fiamme e soprattutto il fumo si sarebbero poi estesi al corridoio e all'abitazione confinante, dove c'erano madre e figlia.

Per motivi di sicurezza, come detto, entrambi gli appartamenti sono stati per ora dichiarati inagibili: ma è atteso un ulteriore sopralluogo nella mattinata di lunedì. Quattro persone temporaneamente fuori casa: il residente nella casa da cui è divampato l'incendio, la famiglia (mamma, papà e bimba) che abita di fianco.