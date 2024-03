Scende dall'auto e 'vola' nel dirupo: ritrovato in stato confusionale

È stato ritrovato l'uomo di 42 anni di cui non si avevano più notizie dalla serata di lunedì 25 marzo. A lanciare l'allarme era stato il fratello: il 42enne non era rincasato dopo una cena a Brione, ed era quindi uscito a cercarlo. Proprio mentre percorreva la tortuosa strada che collega Gussago al piccolo paese della Val Trompia, aveva avvistato l'auto del 42enne, parcheggiata a lato della carreggiata: a bordo non c'era però nessuno.

Sono quindi scattate le ricerche, che hanno impegnato oltre 22 tecnici delle squadre del soccorso alpino della Valle Trompia, i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. L'operazione si è conclusa nella tarda mattinata di oggi (martedì 26 marzo), quando il 42enne è stato avvistato in un dirupo che costeggia la strada: confuso, dolorante e provato dalla nottata passata all'addiaccio, è stato portato in ospedale. Il giovane uomo avrebbe riportato diverse contusioni, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

Stando a quanto ricostruito, il 42enne sarebbe sceso dall'auto - per ragioni ancora da chiarire - finendo poi per precipitare nel burrone sottostante.